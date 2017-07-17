تشكيل فريقى الاهلى والزمالك فى مباراة القمة 114

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احتوت تشكيلة فريقى الأهلى والزمالك فى مباراة اليوم على عدة مفاجآت لم تكن متوقعة وأشرك “حسام البدرى” المدير الفنى للنادى الأهلى اللاعب” حسام غالى” على حساب “حسام عاشور” وكذلك دفع بـ “صالح جمعة” على حساب “عبد الله السعيد” .

وعلى الجانب الآخر فاجئ “ايناسيو” المدير الفنى لنادى الزمالك الجميع بوضعه حارس المرمى الصاعد “عمر صلاح ” ضمن التشكيل الأساسي للمباراة على حساب”جنش” وكذلك أشرك اللاعب حسام باولو .

وجاءت تشكيل الفريقين للمباراة كالتالى :

-النادى الاهلى

حراسة المرمي: شريف إكرامي

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الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – سعد سمير – علي معلول.

الوسط: عمرو السولية – حسام غالي.

الوسط الهجومي: وليد سليمان – صالح جمعة – مؤمن زكريا.

رأس الحربة: جونيور اجايي.

-نادى الزمالك

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمد ناصف وعلي جبر ومحمود حمدي الونش وحسني فتحي.

خط الوسط: طارق حامد وإبراهيم صلاح ومعروف يوسف ومحمود شيكابالا.

خط الهجوم: ستانلى اوهاويتشى وحسام باولو.

ومن المعروف أن كلا الناديين يسعى لحصد الثلاث نقاط ،فالنادى الاهلى يسعى لتعزيز فوزه ببطولة الدورى بفوز أخر مستحق على غريمه التقليدى “نادى الزمالك “، أما الزمالك فهو يسعى لحصد الثلاث نقاط بهدف الوصول للمركز الثاني فى حالة تم إعادة مباراته مع نادى مصر للمقاصة و بذلك يمكنه المشاركة فى بطولة افريقيا للاندية ابطال الدورى .