ملخص مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2016 -2017 م

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حسم فريق الأهلي موقعة كلاسيكو الكرة المصرية بعد فوزه على حساب غريمه فريق الزمالك بهدفين مقابل لا شئ, وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية ضمن مباريات الأسبوع ال 34 والآخير من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي شوط المباراة الأول حاول المارد الأحمر إثبات أحقيته في التتويج بلقب الدوري وذلك من خلال الضغط بشكل كبير على غريمه فريق الزمالك لمحاولة تسجيل هدف مُبكر, والذي من شأنه سيجعل المباراة أكثر سهولة على لاعبي فريق الأهلي, ولكن ومع مرور الدقائق بدأ فريق الزمالك يتحسن أدائه شيئاً ما بالرغم من أن الإستحواذ على الكرة كان لصالح المارد الأحمر.

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وعند الدقيقة الخامسة والعشرين تلقى المارد الأحمر ضربة موجعة للغاية بعدما تعرض مدافعه سعد الدين سمير للإصابة, مما إضطر المدرب حسام البدري إلي إشراك المدافع محمد نجيب بديلاً له, ولكن ذلك لم يؤثر تماماً على المارد الأحمر وعند الدقيقة الحادية والأربعين تمكن أبناء القلعة الحمراء من ترجمة سيطرتهم الكاملة على اللقاء وذلك من خلال تسجيل أولى الأهداف والذي جاء عبر وليد سليمان.

وفي شوط المباراة الثاني حاول البرتغالي أوجوستو إيناسيو مدرب فريق الزمالك تفعيل خط هجومه, فأشرك مصطفى فتحي بدلاً من المهاجم حسام باولو عند الدقيقة الثالثة والخمسين, ولكن ذلك لم يُغير من أي شئ على سيناريو المباراة تماماً وإستمر الوضع على ما هو عليه.

وبالرغم من تحسن الأداء الهجومي لفريق الزمالك فيما تبقى من دقائق من عمر اللقاء, إلا أن ذلك لم يكن له أي نتيجة وليس ذلك فحسب بل حسم المارد الأحمر الأمور تماماً عند الدقيقة التاسعة والثمانين بعدما سجل له جونيور أجاي الهدف الثاني, ليختتم بذلك فريق الأهلي مشواره في الدوري لموسم 2016 – 2017 م دون أن يتلقى أي هزيمة في 34 مباراة على التوالي.