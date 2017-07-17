تشيلسي يتقدم بعرض رسمي لأتليتكو مدريد من أجل ضم لاعبه البلجيكي

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق تشيلسي الإنجليزي قد قدم عرضاً رسمياً إلي فريق أتليتكو مدريد الإسباني, وذلك من أجل التعاقد مع لاعبه البلجيكي المتألق يانيك فيريرا كاراسكو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وذلك بعقد يمتد لمدة 5 مواسم رفقة الفريق اللندني.

ويأتي ذلك العرض بناءً على رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي, والذي يُحاول أن يقوم بتدعيم صفوف فريقه بالمزيد من العناصر البارزة في الصيف الحالي من أجل الإستعداد بأفضل صورة ممكنة لإنطلاقة الموسم المقبل, والذي ينتظر فيه البلوز العديد من التحديات الصعبة والذي يأتي على رأسها ضرورة المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل الحفاظ على لقبه.

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وإضافة لذلك سيشهد الموسم الجديد عودة الفريق اللندني من جديد للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا, وهو ما يتطلب منه أن يمتلك تشكيلة قوية على مستوى جميع الخطوط وحتى على مقاعد البدلاء في حالة أراد الذهاب بعيداً في المسابقة أو حتى المنافسة على اللقب, ومن جهة أخرى أيضاً سيكون الفريق مُنافساً على بقية الألقاب المحلية وهي الدرع الخيرية الإنجليزية وكأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك الجميع من جانب فريق تشيلسي جيداً أنه من الصعب أن يتخلي فريق الروخي بلانكوس عن لاعبه المتألق يانيك فيريرا كاراسكو سواء في الصيف الحالي أو حتى في المستقبل القريب, وذلك لكونه واحداً من الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني منذ الموسم الماضي.