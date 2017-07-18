ريال مدريد يرفض التخلي عن لاعبه الكرواتي لصالح توتنهام

Advertisements

كشفت صحيفة أس الإسبانية أن فريق ريال مدريد الإسباني قد رفض عرضاً من جانب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي, وذلك من أجل التعاقد مع متوسط الميدان الكرواتي الواعد ماتيو كوفاسيتش خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, علماً بأن قيمة العرض وصلت إلي مبلغ 22 مليون جنيه إسترليني.

ولكن يبدو أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي كان له الرأي الأبرز في الصفقة, حيث يعتبر المدرب الفرنسي لاعبه ماتيو كوفاسيتش واحداً من الركائز الأساسية في الفريق الملكي ومن المستحيل التخلي عنها بأي ثمن ولأي فريق, ولعل ما جعل الأمر في غاية السهولة أيضاً على إدارة النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز لرفض العرض أن اللاعب نفسه لا يرغب في الرحيل عن البيت الملكي سواء كان ذلك في الصيف الحالي أو في المستقبل.

Advertisements

وبالرغم من أن الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لا يزال صغيراً في السن بعض الشئ, إلا أن أنصار النادي الملكي يعتبرونه خليفة لزميله الكرواتي الآخر لوكا مودريتش, مما يؤكد على شئ واحد فقط وهو أن جميع الأطراف في العاصمة الإسبانية مدريد لا ترغب في رحيل ماتيو كوفاسيتش عن البيت الملكي بأي شكل من الأشكال.

هذا وكان الكرواتي ماتيو كوفاسيتش قد ساهم بشكل كبير في الموسم الماضي في فوز فريقه بلقب الدوري الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا ولقب السوبر الأوروبي ولقب كأس العالم للأندية مما جعله محطاً لأنظار العديد من الأندية الأوروبية.