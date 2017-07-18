فالفيردي يؤكد رضاه التام عن ميركاتو برشلونة الصيفي حتى الآن

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أعرب الإسباني إرنيستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة الإسباني عن سعادته الكبيرة لما يمتلكه في الوقت الحالي من تشكيلة قوية قادرة على حصد الألقاب, مؤكداً رضاه التام عن ميركاتو فريق برشلونة الصيفي الحالي, والذي لم يتمكن فيه البارسا حتى الآن سوى من التعاقد مع لاعب واحد فقط وهو الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو قادماً من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي.

وفي سياق المؤتمر الصحفي أيضاً الذي عقده المدرب الإسباني يوم أمس الأثنين في مقر النادي الكتالوني, أكد المدرب إرنيستو فالفيردي بأنه لا يُركز تماماً على ما يحدث في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية وأن كل تركيزه مُنصب على إعداد الفريق الذي يُدربه بأفضل صورة ممكنة تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م والذي سينطلق رسمياً بالنسبة للفريق الكتالوني مع منتصف شهر أغسطس المقبل بإقامة مباراتي كأس السوبر الإسباني أمام غريمه التقليدي فريق ريال مدريد.

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ولكن وفي الوقت ذاته أشار المدرب إرنيستو فالفيردي أيضاً أنه في حالة تمكن النادي من إبرام أي تعاقدات جديدة فإنه سوف يكون سعيداً لذلك بكل تأكيد, مُشيراً إلي أنه يمتلك تشكيلة تضم خيرة من أفضل العناصر على مستوى العالم والتي يأتي على رأسها البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار جونيور والأوروغوياني لويس سواريز.

ومن جانبها تأمل جماهير الفريق الكتالوني في أن يستعيد فريقها بريقه وهيبته من جديد في الموسم المقبل, سواء كان ذلك على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي بعد المعاناة التي عاشها الفريق في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب لويس إنريكي.