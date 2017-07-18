إيفرتون يستمر في تدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي

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واصل فريق إيفرتون الإنجليزي نشاطه الكبير خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بعدما أعلن رسمياً يوم أمس الأثنين عن تعاقده مع الظهير الأيمن الهولندي كوكو مارتينا قادماً من صفوف فريق ساوثهامبتون الإنجليزي في صفقة إنتقال حر وبعقد يمتد لمدة 3 سنوات سيقضيها اللاعب في قلعة غوديسون بارك.

وبذلك يكون فريق إيفرتون قد نجح في حسم صفقته الرسمية السابعة في الميركاتو الصيفي الحالي, وذلك بعدما كان قد تعاقد مع الحارس الإنجليزي الواعد جوردان بيكفورد قادماً من صفوف فريق سندرلاند الإنجليزي, والمدافع الإنجليزي الواعد مايكل كين قادماً من صفوف فريق بيرنلي الإنجليزي, ومتوسط الميدان الهولندي دافي كلاسين قادماً من صفوف فريق أياكس أمستردام الهولندي, والجناح الإسباني ساندرو راميريز قادماً من صفوف فريق ملقا الإسباني, والمهاجم الإنجليزي المخضرم واين روني قادماً من صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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هذا وتأتي كل تلك التدعيمات السابقة بناءً على رغبة الهولندي رونالد كومان مدرب فريق إيفرتون, والذي يُحاول أن يقوم بضم أفضل العناصر البارزة في الصيف الحالي من أجل الإستعداد الأمثل لإنطلاقة الموسم المقبل, والذي سينطلق بشكل رسمي مع مطلع شهر أغسطس المقبل وتحديداً في اليوم الثامن من الشهر.

وبكل تأكيد يُدرك الجميع جيداً في إيفرتون أن الفريق لديه هدف رئيسي في الموسم المقبل, وهو إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن الأربعة الكبار حتى يضمن الفريق تأهله في الموسم بعد المقبل إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا.