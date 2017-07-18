ماتيتش يوجه ضربة موجعة لأحلام مانشستر يونايتد

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كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن متوسط الميدان الصربي المخضرم نيمانيا ماتيتش لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي قد وجه ضربة موجعة للغاية لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي, وذلك بعدما وافق على العرض المُقدم له من جانب فريق يوفنتوس الإيطالي من أجل ضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كما أشارت الصحفية أيضاً إلي أن الصربي نيمانيا ماتيتش قد طلب من إدارة ناديه اللندني برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش, أن تقوم بتخفيض سعره في الميركاتو الصيفي الحالي عن القيمة التي طلبها النادي اللندني مقابل التخلي عنه وهي مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني.

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وفي حالة لو كانت هذه الأنباء صحيحة فإن الجميع يُدرك جيداً ولا يخفى عليه أن الصربي نيمانيا ماتيتش سيكون مجبوراً على الإنتقال لأي فريق أخر وعدم الإنتقال إلي صفوف فريق مانشستر يونايتد, وذلك بسبب الكراهية الكبيرة بين الغريمين والتي زادت في الصيف الحالي بينهما بعدما قامت إدارة نادي مانشستر يونايتد بالتعاقد مع هدف البلوز الأول في الميركاتو المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قادماً من صفوف فريق إيفرتون الإنجليزي في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني.

ولا شك أن ذلك الأمر كاد أن يتكرر من جديد في صفقة متوسط الميدان الفرنسي الواعد تيموي باكايوكو, ولكن إدارة نادي تشيلسي نجحت في حسم الصفقة في نهاية المطاف مقابل مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني, لتقبى الآن جميع الإحتمالات واردة في إنتظار الإعلان الرسمي عن وجهة نيمانيا ماتيتش المقبلة.