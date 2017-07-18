مهاجم تورينو الواعد يطلب من إدارة ناديه السماح له بالرحيل

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن المهاجم الإيطالي الواعد أندريا بيلوتي لاعب فريق تورينو الإيطالي قد طلب من إدارة ناديه السماح له بالرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك لأحد كبار الأندية الأوروبية التي ترغب في الظفر بخدماته بأي وسيلة ممكنة.

ولعل من أبرز الأندية التي تُطارد المهاجم أندريا بيلوتي في الصيف الحالي هو فريق تشيلسي الإنجليزي وفريق ميلان الإيطالي, علماً بأن كلاهما رفع عرضه في الوقت الحالي إلي مبلغ 90 مليون يورو وهي القيمة التي تطلبها إدارة نادي تورينو مقابل التخلي عن لاعبها, مما يعني أنه لا توجد أعذار أمام إدارة النادي الإيطالي الآن لرفض أي من العرضين.

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ومن جهته يرغب المهاجم الإيطالي الواعد أندريا بيلوتي صاحب ال 23 عاماً أن ينتقل إلي فريق يُمكنه أن يُنافس على الألقاب, وأيضاً يُمكنه أن يُشارك بصفة دائمة وفي كل موسم في المسابقات الأوروبية وتحديداً أعرقها وهي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وهو الأمر الذي سيجده في الموسم المقبل رفقة فريق تشيلسي بكل تأكيد, وذلك بعكس فريق ميلان الذي سيُشارك في الموسم المقبل في مسابقة الدوري الأوروبي ولكن مشروع نادي الروسونيري أيضاً مُغري للغاية لأي لاعب, وذلك بعد الميركاتو الصيفي الحالي القوي للفريق حتى الآن مما يؤكد أنه سيكون مُنافساً رئيسياً في الموسم المقبل على لقب الدوري الإيطالي رفقة سيد إيطاليا فريق يوفنتوس.