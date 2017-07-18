برشلونة يثق في بقاء نجمه البرازيلي ضمن صفوف النادي الكتالوني

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي برشلونة الإسباني تثق تماماً في بقاء نجمها البرازيلي والساحر نيمار جونيور رفقة الفريق الكتالوني في المواسم المقبلة وعدم رحيله إلي أي نادي أخر في المستقبل, وذلك عقب الأنباء التي صدرت يوم أمس من جانب بعض الصحف العالمية والتي أكدت أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في الظفر بخدمات النجم البرازيلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ولا يقتصر الأمر على مجرد الرغبة في ضمه في الصيف الحالي, بل أشارت الصحف أيضاً إلي أن إدارة النادي الباريسي برئاسة القطري ناصر الخليفي مستعدة لكي تدفع قيمة الشرط الجزائي المتواجدة في عقد البرازيلي نيمار رفقة فريقه الحالي برشلونة, والتي تصل قيمته إلي مبلغ 195 مليون جنيه إسترليني وذلك تجنباً للتعامل مع إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو والتي بكل تأكيد سترفض أي عرض يُقدم لها من أجل التخلي عن أحد أبرز نجومها.

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ولعل الجميع يُدرك أن ما يحدث الآن من جانب إدارة نادي باريس سان جيرمان هو رد فعل قوي على ما فعله مسئولي نادي برشلونة خلال الفترة الآخيرة, حيث حاولوا الحصول على موافقة متوسط الميدان الإيطالي ماركو فيراتي من أجل مغادرة العاصمة الفرنسية باريس والإنتقال إلي الفريق الكتالوني وذلك عن طريق التفاوض مع وكيل أعمال اللاعب الإيطالي دون الحصول على إذن من إدارة النادي الباريسي.

ولكن الأمر المختلف الآن أن نادي باريس سان جيرمان يُحاول أن يُقنع البرازيلي نيمار بأن لا يكون تابعاً فقط للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي, بل يُمكنه أيضاً أن يكون نجماً للفريق الباريسي مثلما هو حال ليونيل ميسي مع برشلونة وحال الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق ريال مدريد الإسباني.