أرسنال يجد نفسه أمام طريق واحد فقط من أجل التعاقد مع جناح موناكو الواعد

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن فريق أرسنال الإنجليزي لا يوجد أمامه سوى حل واحد فقط من أجل التعاقد مع الجناح الفرنسي الواعد توماس ليمار لاعب فريق موناكو الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وهو دفع القيمة المالية التي تطلبها إدارة نادي موناكو من أجل التخلي عن لاعبها والتي تصل إلي مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أنه في حالة موافقة إدارة نادي أرسنال على ذلك وتم حسم الصفقة, سيكون النادي اللندني قد تخطى رقماً قياسياً جديداً في عملية التعاقدات, حيث كانت أغلى صفقة في تاريخ نادي أرسنال في صيف عام 2013 م حينما تعاقد مع صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل قادماً من صفوف فريق ريال مدريد الإسباني وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 42,5 مليون جنيه إسترليني.

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ولكنه وفي الصيف الحالي تخطى ذلك الرقم بعدما تعاقد مع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت قادماً من صفوف فريق أولمبيك ليون الفرنسي وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 52 مليون جنيه إسترليني, لتترقب الآن جماهير نادي أرسنال ما سيحدث من أجل حسم صفقة الفرنسي توماس ليمار والذي يُعد واحداً من الأهداف الرئيسية للمدرب الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق الغانرز.

والذي يُحاول أن يقوم بتدعيم صفوف فريقه بأفضل العناصر البارزة حتى يستعيد الفريق هيبته في الموسم المقبل ويكون قادراً على المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة عمالقة البريمرليغ.