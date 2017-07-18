كريستال بالاس يُبدي رغبته في التعاقد مع لاعب أرسنال

Advertisements

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق كريستال بالاس الإنجليزي يرغب في التعاقد مع متوسط الميدان الإنجليزي جاك ويلشير لاعب فريق أرسنال الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بعقد يمتد لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة.

ويأتي ذلك بناءً على رغبة الهولندي فرانك دي بور المدرب الجديد لفريق كريستال بالاس, حيث يُحاول المدرب الهولندي أن يقوم بتدعيم صفوف فريقه بأفضل العناصر اللازمة التي يحتاجها فريقه, وذلك من أجل الإستعداد الأمثل للموسم المقبل الذي سينطلق رسمياً مع مطلع شهر أغسطس القادم.

Advertisements

وبكل تأكيد تأمل إدارة النادي اللندني والجماهير أن لا يعيش فريق كريستال المعاناة من جديد مثلما حدث معه في الموسم الماضي, حينما كان قريباً للغاية من الهبوط إلي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي ولولا إستفاقة لاعبيه في الأسابيع الآخيرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لما بقى الفريق ضمن صفوة أندية البريمرليغ.

ومن جهته يعيش الإنجليزي جاك ويلشير صاحب ال 25 عاماً فترة صعبة للغاية في مسيرته الرياضية, وخاصة بعدما أصبح غير مرغوباً فيه ضمن صفوف الفريق اللندني بناءً على رغبة الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال, وذلك نظراً للإصابات الكثيرة التي يتعرض لها اللاعب على مدار الموسم مما يُقلل كثيراً من مستواه.

ولكن وفي الوقت ذاته لن تقوم إدارة نادي أرسنال بإعارة لاعبها الإنجليزي في الصيف الحالي لأي فريق, إلا في حالة واحدة فقط وهي أن يقوم بتجديد عقده مع النادي اللندني علماً بأن عقده الحالي ينتهي في صيف العام المقبل 2018 م.