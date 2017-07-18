مانشستر يونايتد يستعد لتقديم أخر عروضه لتوتنهام من أجل لاعبه الواعد

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يستعد لتقديم أخر عروضه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي , وذلك من أجل التعاقد مع لاعبه الإنجليزي الواعد إريك داير والذي يلقى إعجاباً كبيراً للغاية من البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن عرض فريق مانشستر يونايتد الآخير سوف تصل قيمته إلي مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني, على أمل الحصول على موافقة إدارة نادي توتنهام هوتسبير في نهاية المطاف بالرغم من أن الجميع في مدينة مانشستر يُدرك صعوبة ذلك كثيراً بسبب تمسك الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب فريق السبيرز به لإعتباره واحداً من الركائز الأساسية في تشكيلته.

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ولعل ما يُميز اللاعب الإنجليزي الواعد إريك داير صاحب ال 23 عاماً كثيراً هو أنه يُمكنه أن يلعب في 3 مراكز مختلفة على أرض الميدان, وهي كمحوراً للدفاع أو كظهير أيمن أو كمحور إرتكاز في متوسط الميدان مما يجعله لاعباً رائعاً للغاية بالنسبة لأي مدرب لما يمتلكه من مرونة تكتيكية كبيرة قد تُساعد الفريق في العديد من المباريات.

هذا ويعود إهتمام فريق مانشستر يونايتد من جديد بضم اللاعب إريك داير بعدما فشل حتى الآن في حسم صفقة متوسط الميدان الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي, والذي بات على مشارف الإنتقال رسمياً إلي صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي بحسب ما جاء في عدد اليوم من صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية.