خوان ماتا يُثير الجدل حول مستقبل مهاجم ريال مدريد

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أثار صانع الألعاب الإسباني خوان ماتا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الجدل حول مستقبل المهاجم الإسباني الواعد ألفارو موراتا لاعب فريق ريال مدريد الإسباني, وذلك عقب تصريحاته لإذاعة كادينا كوبى الإسبانية اليوم الثلاثاء خلال معسكر فريقه في الولايات المتحدة الأمريكية.

حيث أشار الإسباني خوان ماتا في تصريحاته إلي أنه من الصعب أن يرتدي المهاجم ألفارو موراتا قميص مانشستر يونايتد الآن بعدما تعاقد النادي مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو, ولكن وفي الوقت ذاته أكد خوان ماتا أنه لا يزال يوجد أمل من أجل تحقيق ذلك مُشيراً إلي أن كل شئ يُمكن أن يحدث في عالم كرة القدم.

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وفي نهاية حديثه تمنى الإسباني خوان ماتا أن يُحسن زميله في المنتخب الإسباني ألفارو موراتا الإختيار مُتمنياً له الأفضل في مسيرته الرياضية سواء كان ذلك مع فريقه الحالي ريال مدريد أو مع أي فريق أخر.

وفي السياق ذاته أشارت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية إلي أن إدارة نادي مانشستر يونايتد تسعى لتقديم عرض أخير إلي النادي الملكي من أجل الظفر بخدمات الإسباني ألفارو موراتا, حيث سيصل قيمة العرض إلي مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني إضافة إلي التخلي بشكل نهائي عن حارس مرمى الفريق الإسباني دافيد دي خيا والذي كان الفريق الملكي يسعى ورائه منذ 3 سنوات تقريباً.

ولكن وفي مقابل كل ذلك فإن التقارير الصحفية الإسبانية والإيطالية التي صدرت يوم أمس الأثنين قد أكدت أن ألفارو موراتا بات في طريقه للتعاقد رسمياً مع فريق ميلان الإيطالي, لتبقى الآن جميع الإحتمالات واردة في إنتظار الإعلان الرسمي عن وجهة ألفارو موراتا المقبلة.