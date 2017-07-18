كريستال بالاس يُقدم عرضاً رسمياً إلي أرسنال من أجل ضم مدافعه الواعد

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق كريستال بالاس الإنجليزي قد قدم عرضاً رسمياً إلي فريق أرسنال الإنجليزي, وذلك من أجل التعاقد مع مدافعه الإنجليزي الواعد كالوم تشامبرز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت التقارير إلي أن عرض فريق كريستال بالاس وصلت قيمته إلي مبلغ 16 مليون جنيه إسترليني, وذلك من أجل شراء اللاعب بصفة نهائية وليس مجرد على سبيل الإعارة بناءً على رغبة الهولندي فرانك دي بور مدرب فريق كريستال بالاس الجديد.

Advertisements

ولعل الإختيار وقع على المدافع كالوم تشامبرز نظراً لعدم إعتباره واحداً من الركائز الأساسية في فريق أرسنال, حيث تخلى عنه الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال في الموسم الماضي وتم إعارة اللاعب إلي فريق ميدلزبره الإنجليزي, ولكن وعقب هبوط فريق ميدلزبره مع نهاية الموسم الماضي إلي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي قرر نادي أرسنال عدم إعارة مدافعه له من جديد.

ليبقى الآن اللاعب ينتظر مصيره مع فريق أرسنال والذي سيُحدده المدرب أرسين فينغر قبيل إنطلاقة الموسم المقبل, ولكن وبالنظر إلي المشاكل الدفاعية التي يُعاني منها الفريق اللندني وإحتياج المدرب أرسين فينغر إلي قائمة قوية من اللاعبين بجانبه في الموسم الجديد, قد يستمر المدافع كالوم تشامبرز في نهاية المطاف مع فريق أرسنال.

ولكن الأمر المؤكد أن المدافع الإنجليزي الواعد كالوم تشامبرز صاحب ال 22 عاماً سيكون هدفه هو المشاركة أساسياً بصفة دائمة في الموسم المقبل سواء كان ذلك مع فريقه الحالي أرسنال أو مع أي فريق أخر, وذلك بسبب رغبته في أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده إنجلترا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.