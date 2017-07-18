عاجل: بلاغ للنائب العام ضد لاعب بالزمالك يتهمه بفعل علني فاضح

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ورد أن الدكتور سمير صبري المحامي، قد تقدم ببلاغ عاجل إلى السيد النائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد لاعب ونجم نادي الزمالك، باسم مرسي، والذي يعد أحد أبرز مهاجمي لاعبي نادي الزمالك في الفترة الحالية، حيث ورد أن البلاغ يتهم اللاعب بارتكاب الفعل العلني الفاضح، كما طالب المحامي من خلال هذا البلاغ بإحالة لاعب الزمالك للمحاكمة بشكل عاجلة ومعاقبته على ما بدر منه.

من جهة أخرى، قام المحامي بتقديم بلاغ رسمي ضد لاعب و مهاجم ونجم نادي الزمالك الحالي باسم مرسي بعد أن قام اللاعب بالرد على هتافات جماهير نادي الأهلي في اللقاء الذي جمع نادي القلعة الحمراء مع الفارس الأبيض يوم أمس وانتهت أحداثه بفوز نادي الأهلي بفوز ساحق على خصمه المعتاد.

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جدير بالذكر أن أحداث الواقعة التي قد ارتكبها نجم الزمالك قد وقعت قبل انطلاق القمة يوم أمس حيث قام اللاعب بعمل “إشارات” خارجة وتعج بذيئة من قبله فقد قام بالتلويح بإصبع يده ليعد هذا من ضمن المخالفات القانونية سواء من اللاعب أو من النظام العام والآداب التي يجب عليه احترامها.

ويعد هذا الحادث ليس الأول من نوعه والذى يقوم فيها باسم مرسي بعمل هذا السلوك المشين والذي يعد غير مقبول من ناحيته باعتباره لاعب كبير ضد جماهير نادي الخصم.

جدير بالذكر ان الاتهام الذي وجه لباسم يعد جريمة مكتملة الأركان وقد توافرت فيها جميع الشروط القانونية المطلوبة لكي يتم توقيع أقصى عقوبة على اللاعب وتم اتهامه رسميًا بارتكاب الفعل العلني الفاضح والذي تعاقب عليه المادة رقم 278 من قانون العقوبات المصري.