يوفنتوس يتعاقد رسمياً مع حارس مرمى أرسنال

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أكمل فريق يوفنتوس الإيطالي تعاقده رسمياً مع حارس المرمى البولندي فويتشيك تشيزني قادماً من صفوف فريق أرسنال الإنجليزي, وذلك بعقد يمتد لمدة موسمين في صفقة وصلت قيمتها تقريباً إلي مبلغ 7,8 مليون جنيه إسترليني.

وكان الحارس البولندي قد وصل في صباح اليوم إلي مدينة تورينو, وذلك من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة ومن ثم يقوم بتوقيع عقده مع النادي الإيطالي وبعدها يتم تقديمه بشكل رسمي إلي وسائل الإعلام, حتى يتمكن من الإلتحاق بمعسكر فريقه قبيل إتجاه بعثة الفريق إلي الولايات المتحدة الأمريكية من أجل خوض المعسكر الصيفي وذلك تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م.

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هذا وكانت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية والإنجليزية قد أكدت في الأونة الآخيرة أن مسألة إنتقال الحارس فويتشيك تشيزني إلي صفوف فريق يوفنتوس مجرد مسألة وقت فقط لا أكثر, وذلك بسبب عدم رغبة الفرنسي أرسين فينغر في تواجد الحارس البولندي رفقة فريقه في الموسم المقبل نظراً لعدم وجود مكان له في الفريق اللندني في ظل تواجد كلاً من الحارس التشيكي المخضرم بيتر تشيك والحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.

علماً بأن الحارس فويتشيك تشيزني كان معُاراً في أخر موسمين إلي فريق روما الإيطالي, وبالتأكيد لن يرغب في الجلوس في الموسم المقبل على مقاعد البدلاء لرغبته في أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده بولندا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

ولكن ربما لن يحدث ذلك له مع فريق يوفنتوس نظراً لوجود الحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون في فريق السيدة العجوز, علماً بأنه سيكون أخر مواسمه في عالم كرة القدم قبيل إعتزاله نهائياً عقب مونديال روسيا المقبل.