برشلونة يفتقد خدمات لاعبه الواعد في معسكره الصيفي

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تلقى فريق برشلونة الإسباني ضربة موجعة بعدما تأكد غياب لاعبه الواعد جيرارد ديولوفيو عن صفوفه بداعي الإصابة طوال فترة معسكره الصيفي في الولايات المتحدة الأمريكية, علماً بأن الفريق الكتالوني كان قد إستعاد لاعبه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية عقب إنتهاء فترة إعارته إلي فريق إيفرتون الإنجليزي.

وبذلك يُصبح الإسباني الواعد جيرارد ديولوفيو مُهدداً بعدم حجز مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق الكتالوني تحت قيادة المدرب الإسباني إرنيستو فالفيردي مع مطلع الموسم, وتحديداً في موقعتي الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي فريق ريال مدريد الإسباني ضمن مسابقة كأس السوبر الإسباني.

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ليبقى الآن أمل الإسباني جيرارد ديولوفيو في أن يتمكن من إيجاد مكان له في الفريق الكتالوني مع إنطلاقة مشوار الفريق في مسابقة الدوري الإسباني, والتي ستنطلق في منتصف شهر أغسطس المقبل, علماً بأن جيرارد ديولوفيو ستفوته أيضاً مباريات ودية لفريقه من العيار الثقيل والتي ستكون أمام كلاً من فريق يوفنتوس الإيطالي وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي والغريم التقليدي فريق ريال مدريد.

ومن جهته كان المدرب الإسباني إرنيستو فالفيردي قد أعلن عن قائمة الفريق التي ستتجه إلي الولايات المتحدة الأمريكية من أجل خوض المعسكر الصيفي, ومن أبرز اللاعبين المتواجدين في القائمة هم جيرارد بيكيه وإيفان راكيتيتش ودينيس سواريز وأردا توران وأندريس إنييستا ولويس سواريز وليونيل ميسي ونيمار جونيور وكاسبر سيليسن وخافيير ماسكيرانو وباكو ألكاثير وجوردي ألبا ولوكاس ديني وسيرجي روبيرتو وأليكس فيدال وصامويل أومتيتي ونيلسون سيميدو وتوماس فيرمالين ومنير الحدادي.