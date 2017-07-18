ملخص مباراة ميلان وبوروسيا دورتموند الودية

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حقق فريق بوروسيا دورتموند الألماني الفوز على حساب نظيره فريق ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد, وذلك في مباراة ودية ضمن مسابقة كأس الأبطال الدولية الودية 2017 م في إطار معسكرت الأندية الأوروبية الصيفية تحضيراً لإنطلاقة الموسم الجديد 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول ضغط فريق بوروسيا دورتموند على منافسه بقوة وذلك من أجل تسجيل هدف بشكل مُبكر والذي من شأنه سيجعل اللقاء أكثر سهولة, ولكنه وجد أمامه فريقاً مُنظماً وطامحاً للعودة من جديد إلي أمجاده في الموسم المقبل.

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وعند الدقيقة السابعة عشر تمكن فريق بوروسيا دورتموند من ترجمة سيطرته الواضحة, وذلك من خلال تسجيله أولى الأهداف عبر لاعبه التركي نوري شاهين, ولم يكتفِ فريق بوروسيا دورتموند بذلك وبحث عن تسجيل المزيد من الأهداف وعند الدقيقة العشرين تحقق له ما أراد حينما إحتسب الحكم له ركلة جزاء نفذها مهاجمه الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ بنجاح مُسجلاً الهدف الثاني لفريقه.

ولكن فريق ميلان لم يقف مكتوف الأيدي وحاول الدفاع عن كبريائه وحتى لو كانت المباراة في إطار ودي, وعند الدقيقة الرابعة والعشرين تمكن فريق الروسونيري من تقليص الفارق وذلك عبر مهاجمه الكولومبي كارلوس باكا ليُشعل من أجواء اللقاء من جديد.

وفي شوط المباراة الثاني بحث فريق ميلان عن تعديل النتيجة ومن أجل ذلك أجرى مدربه الإيطالي مونتيلا عدة تبديلات على تشكيلة فريقه, ولكن الصدمة جائته عند الدقيقة الثانية والستين حينما تمكن فريق بوروسيا دورتموند من تسجيل ثالث أهدافه والذي جاء عبر الغابوني إيميريك أوباميانغ وهو ما إنتهت عليه المباراة في نهاية المطاف.