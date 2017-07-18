وست هام يقترب من التعاقد رسمياً مع مهاجم باير ليفركوزن

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن فريق وست هام يونايتد الإنجليزي بات على مشارف التوقيع رسمياً في الأسبوع الحالي مع المهاجم المكسيكي المخضرم خافيير هيرنانديز لاعب فريق باير ليفركوزن الألماني, وذلك في صفقة سوف تصل قيمتها إلي مبلغ 13 مليون جنيه إسترليني وهي قيمة الشرط الجزائي المتواجدة في عقد اللاعب مع فريقه الألماني.

وتأتي الصفقة في ظل إصرار الكرواتي سلافين بيليتش على ضم المهاجم المكسيكي إلي صفوف فريقه في الموسم المقبل, وذلك نظراً لما يمتلكه اللاعب من خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية بشكل عام وفي الدوري الإنجليزي الممتاز, حيث قضى اللاعب معظم مسيرته الرياضية رفقة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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ولعل الضعف الهجومي الواضح على فريق الهامرز في الموسم الماضي كان السبب الرئيسي وراء بحث النادي اللندني عن مهاجم جديد يستطيع أن يقوم بتسجيل العديد من الأهداف في الموسم الواحد, وخاصة أيضاً عقب رحيل المهاجم الكولومبي إينر فالنسيا في الصيف الحالي بإتجاه فريق تيغريس أونال المكسيكي.

وفي حالة تمكن فريق وست هام يونايتد من حسم الصفقة بشكل رسمي, فسوف تكون هي صفقته الثانية فقط خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وذلك بعدما تعاقد يوم أمس الأثنين مع الحارس الإنجليزي المخضرم جو هارت قادماً من صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي, وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 4,5 مليون جنيه إسترليني وبعقد يمتد لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة.