مهاجم بوروسيا دورتموند في طريقه للبقاء في قلعة سيغنال إيدونا بارك

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كشفت صحيفة كيكر الألمانية أن المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني بات في طريقه للبقاء ضمن صفوف فريقه الألماني في الموسم المقبل, وعدم الرحيل عنه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعدما نجحت إدارة النادي ومدرب الفريق الجديد بيتر بوش في إقناعه في البقاء في قلعة سيغنال إيدونا بارك.

ولعل أبرز دليل على إقتناع المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ بالبقاء ضمن صفوف النادي لموسم أخر على الأقل, هو أنه متواجد حالياً رفقة بعثة فريقه في هونغ كونغ من أجل خوض المعسكر الصيفي للفريق تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م.

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ويأتي ذلك بالرغم من العروض المُغرية المُقدمة له من العديد من كبار الأندية الأوروبية في الميركاتو الصيفي الحالي, والتي يأتي على رأسها كلاً من فريق تشيلسي الإنجليزي وفريق ميلان الإيطالي, علماً بأن قيمة كل عرض لوحده قد وصلت إلي مبلغ 65 مليون جنيه إسترليني.

هذا وكان المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ قد أعلن بشكل رسمي مع نهاية الموسم الماضي وتحديداً عقب نهائي كأس ألمانيا الذي فاز به فريقه, أنه سيرحل عن صفوف الفريق في الصيف الحالي ولكن يبدو الآن أنه قد عاد عن ذلك القرار, وفي نهاية المطاف تبقى جميع الإحتمالات واردة حتى موعد إغلاق سوق الإنتقالات الحالية.

وكان المهاجم بيير إيميريك أوباميانغ صاحب ال 27 عاماً قد سجل رفقة فريقه الحالي بوروسيا دورتموند 40 هدفاً في الموسم الماضي على مستوى جميع المسابقات, مما جعله مرغوباً في خدماته من جانب كبار الأندية الأوروبية.