أستون فيلا يقترب من التعاقد رسمياً مع ظهير أيمن هال سيتي

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كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن فريق أستون فيلا الإنجليزي بات في طريقه للتعاقد رسمياً مع الظهير الأيمن المصري المخضرم أحمد المحمدي لاعب فريق هال سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك في صفقة سوف تصل قيمتها إلي مبلغ مليون جنيه إسترليني وهو قيمة الشرط الجزائي المتواجدة في عقد اللاعب مع فريقه الحالي هال سيتي.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن الفرعون المصري أحمد المحمدي سوف يُغادر معسكر فريقه الإعدادي المُقام في البرتغال, لكي يعود إلي إنجلترا وتحديداً مدينة بيرمنغهام من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة ومن ثم تقديمه رسمياً إلي وسائل الإعلام بقميص فريق أستون فيلا وذلك خلال ال 24 ساعة مقبلة.

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هذا ويُعد المصري أحمد المحمدي واحداً من الأعمدة الرئيسية في فريق هال سيتي منذ عام 2013 م, حيث شارك مع الفريق في 218 مباراة وسجل 11 هدفاً كما ساهم أيضاً في صعوده مرتين إلي الدوري الإنجليزي الممتاز , وليس ذلك فحسب بل أصبح أيضاً قائداً للفريق في الأونة الآخيرة, ولكن وعقب هبوط الفريق مع نهاية الموسم الماضي إلي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي يبدو أن أحمد المحمدي قرر خوض تجربة إحترافية جديدة مع نادي عريق مثل أستون فيلا.

وبالرغم من أن فريق أستون فيلا يُنافس حالياً في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي أيضاً, ولكن الجميع يُدرك جيداً أن مدرب الفريق ستيف بروس كان له التأثير الأكبر في حسم صفقة المحمدي, وخاصة وأنه كان مدرباً له في فترة سابقة عندما المحمدي رفقة فريق سندرلاند وحتى عندما كان رفقة فريق هال سيتي.