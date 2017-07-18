السنغالي ماني يتلقى الضوء الأخضر من أجل العودة مجدداً للملاعب

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تلقى السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للنادي بالعودة من جديد إلي الملاعب وإمكانية المشاركة مع فريقه في المباريات من جديد, وذلك عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الدور الثاني من عمر الموسم الماضي وتحديداً في مباراة ديربي المريسيسايد أمام غريمه فريق إيفرتون على ملعب أنفيلد رود.

وبذلك يكون فريق ليفربول قد إستعاد واحداً من أبرز عناصر الفريق والتي من المتوقع أن تُساعد الريدز بشكل كبير في موسمه المقبل, وخاصة وأن فريق ليفربول يسعى للمنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالرغم من صعوبة المنافسة كثيراً في الموسم المقبل تحديداً, وذلك نظراً للتدعيمات الكثيرة التي تقوم بها الأندية المنافسة في الوقت الحالي.

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هذا وسيتمكن السنغالي ساديو ماني صاحب ال 25 عاماً من المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه بداية من الأسبوع المقبل عندما يعود الفريق إلي القارة الأوروبية, وتحديداً في معسكره الختامي قبيل إنطلاقة الموسم والذي سيُقام في ألمانيا وربما ستكون أول مباراة له مع الفريق حينما يواجه فريق بايرن ميونخ الألماني في كأس أودي الودية على ملعب أليانز أرينا.

ومن جهته سيكون الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول أسعد الأشخاص بعودة ساديو ماني من جديد إلي الفريق, وذلك لما سيُشكله من إضافة كبيرة على المستوى الفني للفريق وتحديداً على مستوى خط الهجوم والذي يضم كلاً من دانييل ستوريدج وروبيرتو فيرمينو وفيليبي كوتينيو والفرعون المصري محمد صلاح.