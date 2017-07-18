مرتضي منصور يعقد جلسة مع الشناوي للتحقيق معه

Advertisements

صرح مصدر من داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، أن حارس الفريق اللاعب أحمد الشناوي سوف يعقد جلسة مع رئيس مجلس الإدارة المستشار مرتضي منصور قبل التحقيق معه، وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته، أن الحارس سوف يخضع لجلسة تحقيق تحت إشراف مسئولي النادي بسبب عدم تواجده في مباراة الفريق أمام الأهلي.

وقد غاب الشناوي حارس الزمالك الأول عن مباراة القمة أمام الأهلي وقبلها مباراة الجيش بمسابقة كأس مصر، بداعي الإصابة وقد اتهمه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بالهروب من المباريات، وسوف تشهد الساعات المقبلة جلسة بين رئيس النادي المستشار مرتضي منصور والحارس الأول للزمالك من أجل انهاء الأزمة التي بدأت خلال الأيام السابقة.

Advertisements

وقد أكد حارس الزمالك خلال اتصال تليفوني برئيس نادي الزمالك مرتضي منصور أنه لم يتهرب من المباراة وأنه يعاني من إصابة في الظهر وهذه الإصابة سبب غيابه عن مباراة القمة ومباراة الكأس، وقد رحب منصور بعقد جلسة خاصة مع اللاعب من أجل إغلاق القضية والسيطرة علي كل مايدور فيها، بعد ما شغلت هذه القضية حيز واسع من جماهير القلعة البيضاء.

الجدير بالذكر أكد طبيب الزمالك”طارق سليمان” أنه قام بتوجيه دعوة إلى الحارس بأنه يجب عليه الانتظام في معسكر القمة لكن الشناوي لم ينفذ التعليمات التي وجهت إليه وقد كان بإمكانية اللاعب التواجد في المعسكر تمهيدا لمشاركته في المباراة، ويذكر وجود توتر في الزمالك بسبب وجود اهتمام من جانب فريق النصر السعودي في التعاقد مع حارس الزمالك الأول وقد نفى الحارس ذلك.