وست هام يُقدم حارس مرماه الجديد إلي وسائل الإعلام

أعلن فريق وست هام يونايتد الإنجليزي مساء يوم أمس الثلاثاء عن تعاقده رسمياً مع حارس المرمى الإنجليزي المخضرم جو هارت قادماً من صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي, وذلك بعقد يمتد لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 4,5 مليون جنيه إسترليني مع وجود بند أحقية الشراء للنادي اللندني عقب إنتهاء فترة الإعارة.
هذا وسوف يحصل الحارس المخضرم جو هارت على راتبه الأسبوعي في الموسم المقبل من فريقه الأصلي مانشستر سيتي وأيضاً فريقه الجديد وست هام يونايتد, حيث سيتقاضى الحارس من فريق مانشستر سيتي مبلغ 55 ألف جنيه إسترليني فيما سيتقاضى من فريق وست هام يونايتد مبلغ 120 ألف جنيه إسترليني, أي أن مجموع راتبه الأسبوعي سوف يصل إلي مبلغ 175 ألف جنيه إسترليني.
وعقب تقديمه إلي وسائل الإعلام أعرب الحارس جو هارت في حديثه مع الموقع الرسمي للنادي اللندني عن سعادته البالغة بالعودة من جديد إلي الدوري الإنجليزي الممتاز, وخاصة وأنه سيلعب ضمن صفوف نادي عريق مثل وست هام يونايتد, مُشيراً في الوقت ذاته إلي أنه يتطلع لإنطلاقة الموسم المقبل والذي سينطلق في مطلع شهر أغسطس القادم.
وبذلك تكون أزمة الحارس المخضرم جو هارت مع فريقه مانشستر سيتي قد إنتهت تماماً بنسبة كبيرة للغاية, وأصبح الآن بإمكان الحارس أن يستعيد مكانته الأساسية في البريمرليغ من جديد حتى يتمكن من قيادة المنتخب الإنجليزي في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.
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