موعد أبرز المباريات الودية اليوم 19-7-2017

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تواصل الأندية الأوروبية تحضيراتها المستمرة من أجل الإستعداد بأفضل صورة ممكنة لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م, والذي سينطلق بشكل رسمي مع مطلع شهر أغسطس القادم وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم أبرز المباريات الودية في إطار معسكرات الأندية الصيفية والتي تُقام في اليوم الأربعاء 19-7-2017 م.

والبداية ستكون مع مباراة من العيار الثقيل حينما يصطدم فريق بايرن ميونخ الألماني بنظيره فريق أرسنال الإنجليزي وذلك في تمام الساعة 14:20 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة و13:20 ظهراً بتوقيت القاهرة, وفي مباراة أخرى يواجه فريق ليستر سيتي الإنجليزي نظيره فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة.

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وفي مباراة أخرى يواجه فريق ليفربول الإنجليزي نظيره فريق كريستال بالاس الإنجليزي وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة, كما يواجه أيضاً فريق شالكة الألماني نظيره فريق بيشكتاش التركي وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فيما يواجه فريق أودينيزي الإيطالي نظيره فريق أهلي جدة السعودي وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة, كما يواجه فريق تفينتي الهولندي نظيره فريق إيفرتون الإنجليزي وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة, بينما يواجه فريق موناكو الفرنسي نظيره فريق فنربخشة التركي وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.