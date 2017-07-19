تشيلسي يُنهي الجدل حول مستقبل مدربه الإيطالي

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أنهى فريق تشيلسي الإنجليزي في مساء يوم أمس الثلاثاء الجدل الكبير حول مستقبل مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي, وذلك بعدما أعلن عبر موقعه الرسمي عن تجديد عقد المدرب أنطونيو كونتي مع الفريق اللندني لعامين أخرين, على أن يتقاضى في العام الواحد راتب تصل قيمته إلي مبلغ 9 مليون يورو.

وبذلك تكون إدارة نادي تشيلسي برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش قد نجحت في الحفاظ على مدربها الذي قاد الفريق في الموسم الماضي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز, وذلك عقب العديد من الشائعات التي صدرت من جانب العديد من وسائل الإعلام الإيطالية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, والتي أكدت بدورها أن المدرب أنطونيو كونتي يرغب في العودة من جديد لممارسة مهنة التدريب رفقة أحد كبار الأندية الإيطالية.

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ولعل تلك الشائعات كانت ناتجة عن المشاكل العديدة التي واجهها المدرب أنطونيو كونتي في الأونة الآخيرة رفقة الفريق اللندني, فمن جهة كان خلافه مع المهاجم الإسباني دييغو كوستا هو أبرز المشاكل التي شغلت بال الجميع في النادي في الصيف الحالي, ومن جهة أخرى تأخر إدارة النادي في تلبية مطالب المدرب أنطونيو كونتي في الميركاتو الصيفي.

ولكن يبدو الآن أن جميع المشاكل قد تم حلها فالمهاجم الإسباني دييغو كوستا بات في طريقه للإنتقال رسمياً إلي فريقه السابق أتليتكو مدريد الإسباني, أما من جهة التعاقدات فقد نجح الفريق في التعاقد مع 3 لاعبين حتى الآن وهم الحارس ويلي كاباييرو والمدافع أنطونيو روديغر ومتوسط الميدان تيموي باكايوكو.