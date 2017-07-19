نيمار يُنهي التكهنات حول مستقبله ويؤكد بقائه مع البارسا

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أعرب النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب فريق برشلونة الإسباني عن سعادته البالغة بتواجده رفقة الفريق الكتالوني, مُنهياً بذلك كل التكهنات حول مستقبله مع البارسا وذلك عقب العديد من الشائعات التي صدرت من جانب بعض وسائل الإعلام العالمية, والتي أشارت بدورها إلي أن النجم البرازيلي نيمار جونيور سوف ينتقل إلي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكانت بداية هذه القصة مع مساء يوم الأثنين الماضي حينما أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور في الصيف الحالي, وذلك عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي المتواجدة في عقده مع الفريق الكتالوني والتي تصل قيمتها إلي مبلغ 190 مليون جنيه إسترليني.

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ليخرج بعدها يوم أمس الثلاثاء جوردي ميستري نائب رئيس نادي برشلونة عن صمته ويؤكد لوسائل الإعلام أنه من المستحيل أن يرحل النجم البرازيلي نيمار جونيور عن صفوف الفريق الكتالوني, مُضيفاً أن إدارة النادي الكتالوني تثق تماماً في بقاء نيمار رفقة البارسا بنسبة تصل إلي 200%.

وبالرغم من ذلك إلا أن العديد من التقارير الصحفية البرازيلية قد أكدت يوم أمس الثلاثاء أيضاً أن النجم البرازيلي نيمار جونيور قد وافق على الإنتقال إلي فريق باريس سان جيرمان, وذلك بسبب رغبته في أن يُصبح نجم الفريق الأول وهو الأمر الذي لا يحدث له مع الفريق الكتالوني نظراً لوجود البرغوث ليونيل ميسي.