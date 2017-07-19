إنتر يُقدم عرضاً رسمياً لبايرن ميونخ من أجل ضم لاعبه التشيلي

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كشفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن فريق إنتر الإيطالي قد قدم عرضاً رسمياً إلي فريق بايرن ميونخ الألماني وصلت قيمته إلي مبلغ 44 مليون جنيه إسترليني, وذلك من أجل التعاقد مع نجم وسط ميدانه التشيلي أرتورو فيدال خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن تحرك إدارة نادي إنتر بشكل رسمي بإتجاه اللاعب جاء بناءً على رغبة الإيطالي لوتشانو سباليتي مدرب فريق إنتر الجديد, وذلك لمحاولة أن يقوم بتدعيم صفوف فريقه في الصيف الحالي من أجل الإستعداد بأفضل صورة ممكنة لإنطلاقة الموسم المقبل, والذي ينتظر فيه فريق إنتر العديد من التحديات الصعبة والتي يأتي على رأسها ضرورة المنافسة وبقوة على أحد المقاعد المؤهلة إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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ولا شك أن إختيار المدرب لوتشانو سباليتي قد وقع على اللاعب أرتورو فيدال بعدما فقد النادي الأمل في التعاقد مع متوسط الميدان البلجيكي رادجا ناينغولان لاعب فريق روما الإيطالي, علماً بأن البلجيكي رادجا ناينغولان بات قريباً للغاية من تجديد عقده مع فريق الذئاب في إطار سعي إدارة النادي الإيطالي برئاسة جيمس بالوتا للحفاظ على ركائز الفريق الأساسية في الموسم المقبل, وخاصة بعدما فشل الفريق في الحفاظ على كلاً من الثنائي الفرعون المصري محمد صلاح والذي إنتقل إلي صفوف فريق ليفربول الإنجليزي والمدافع الألماني الواعد أنطونيو روديغر والذي إنتقل إلي صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي.