تعرف على موعد مباريات البطولة العربية للأندية 2017 م

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يستعد عشاق كرة القدم في الوطن العربي لإنطلاقة البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام فعالياتها على أراضي جمهورية مصر العربية وتحديداً في العاصمة المصرية القاهرة ومدينة الأسكندرية إنطلاقاً من يوم السبت المقبل الموافق 22-7, حيث تتكون البطولة من 3 مجموعات وتضم كل مجموعة منها 4 أندية, على أن يتأهل صاحب المركز الأول عن كل مجموعة إضافة إلي صاحب أفضل مركز ثاني إلي الدور نصف النهائي ومن ثم يُقام بعدها الدور النهائي في يوم الأحد الموافق السادس من شهر أغسطس المقبل على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية.

هذا وتضم المجموعة الأولى كلاً من فريق الأهلي المصري وفريق الفيصلي الأردني وفريق الوحدة الإماراتي وفريق نصر حسين داي الجزائري, فيما تضم المجموعة الثانية كلاً من فريق الزمالك المصري وفريق الفتح الرباطي المغربي وفريق النصر السعودي وفريق العهد اللبناني, بينما تضم المجموعة الثالثة كلاً من فريق الترجي الرياضي التونسي وفريق الهلال السعودي وفريق المريخ السوداني وفريق نفط الوسط العراقي.

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وتنطلق الجولة الأولى في يوم 22-7 حينما يواجه فريق نصر حسين داي نظيره فريق الوحدة وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة, وفي اليوم ذاته يواجه فريق الأهلي نظيره فريق الفيصلي الأردني وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي يوم 23-7 يواجه فريق النصر نظيره فريق العهد وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة, فيما يواجه فريق الزمالك نظيره فريق الفتح الرباطي وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة, وفي يوم 24-7 يواجه فريق نفط الوسط نظيره فريق الترجي الرياضي وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة, كما يواجه فريق المريخ نظيره فريق الهلال وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أما الجولة الثانية فتنطلق في يوم 25-7 حينما يواجه فريق الفيصلي نظيره فريق نصر حسين داي وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة, كما يواجه فريق الأهلي نظيره فريق الوحدة وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة, وفي يوم 26-7 يواجه فريق الفتح الرباطي نظيره فريق النصر وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة,كما يواجه فريق الزمالك نظيره فريق العهد وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما تُختتم الجولة في يوم 27-7 حينما يواجه فريق الهلال نظيره فريق نفط الوسط وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة, وفي اليوم ذاته يواجه فريق الترجي الرياضي نظيره فريق المريخ وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أما الجولة الثالثة والآخيرة فتنطلق في يوم 28-7 حينما يواجه فريق الوحدة نظيره فريق الفيصلي وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة, كما يواجه فريق الأهلي نظيره فريق نصر حسين داي وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي يوم 29-7 يواجه فريق العهد نظيره فريق الفتح الرباطي وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة, كما يواجه فريق الزمالك نظيره فريق النصر وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة, وفي يوم 30-7 يُختتم دور المجموعات حينما يواجه فريق الترجي الرياضي نظيره فريق الهلال وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة, كما يواجه فريق المريخ نظيره فريق نفط الوسط وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.