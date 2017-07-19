ريال مدريد يوافق على رحيل موراتا ودانيلو بشرط واحد فقط

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن فريق ريال مدريد الإسباني قد وافق على التخلي عن كلاً من الثنائي الظهير الأيمن البرازيلي دانيلو والمهاجم الإسباني الواعد ألفارو موراتا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, ولكن ذلك بشرط واحد فقط وهو أن يدفع النادي الذي يرغب في خدمات الثنائي مبلغ 88 مليون جنيه إسترليني.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن إدارة النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز لا تُمانع التخلي عن الثنائي من أجل تمويل صفقة المهاجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي لاعب فريق موناكو الفرنسي, والذي تخطى سعره في سوق الإنتقالات الحالية حوالي مبلغ 120 مليون جنيه إسترليني وذلك بسبب الصراع الكبير عليه من جانب كبار الأندية الأوروبية, والتي يأتي على رأسها فريق ريال مدريد وفريق يوفنتوس الإيطالي وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق أرسنال الإنجليزي.

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هذا وتأمل إدارة نادي ريال مدريد في أن يحسم نادي تشيلسي الإنجليزي الأمور ويتعاقد مع الثنائي دانيلو وألفارو موراتا بالقيمة التي طلبها الميرنغي, وخاصة وأن الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي يرغب بشدة في الظفر بخدمات الثنائي في الصيف الحالي من أجل تدعيم صفوف فريقه.

ولكنها ليست الطريقة الوحيدة أمام الريال للتخلص من الثنائي, ففي حالة رفض نادي تشيلسي دفع المبلغ المطلوب سيتجه الفريق الملكي لبيع كلا لاعب لفريق مختلف, وخاصة وأن فريق يوفنتوس يرغب في التعاقد مع البرازيلي دانيلو فيما يرغب فريق ميلان الإيطالي التعاقد مع المهاجم ألفارو موراتا, لتبقى الآن جميع الإحتمالات واردة في إنتظار الإعلان الرسمي عن وجهة كلاً من الثنائي.