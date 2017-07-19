صراع محتدم بين قطبي مدينة ليفربول من أجل مدافع باريس سان جيرمان

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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الصراع بات كبيراً للغاية بين قطبي مدينة ليفربول وهما فريق ليفربول الإنجليزي وجاره فريق إيفرتون, وذلك من أجل التعاقد مع المدافع الفرنسي الواعد بريسنل كيمبيمبي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك عقب المستوى اللافت الذي ظهر به المدافع الفرنسي رفقة الفريق الباريسي في الموسم الماضي سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد الأوروبي, حيث شارك المدافع الفرنسي في 19 مباراة كلاعب أساسي على مستوى جميع المسابقات وقدم مستوى لافتاً للغاية, ولعل أبرز مباراة له رفقة فريق باريس سان جيرمان كانت أمام فريق برشلونة الإسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا والتي فاز فيها الفريق الباريسي بأربعة أهداف مقابل لا شئ.

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وإستطاع المدافع الواعد بريسنل كيمبيمبي في هذه المباراة أن يقف بوجه ثلاثي الرعب ليونيل ميسي ونيمار جونيور ولويس سواريز, حيث لم يتمكن أي منهم من تشكيل أي خطورة على مرمى الفريق الباريسي طوال دقائق المباراة.

ولكن كل ذلك سيدفع الفريق الباريسي ومدربه الإسباني أوناي إيمري بمطالبة إدارة النادي برئاسة القطري ناصر الخليفي بضرورة عدم التخلي عن المدافع الواعد, سواء كان ذلك في الصيف الحالي أو في المستقبل بإعتباره أحد أبرز المدافعين الصاعدين على مستوى القارة الأوروبية ومع مرور السنوات سيُصبح بكل تأكيد أحد الركائز الأساسية في تشكيلة فريق باريس سان جيرمان.