تشيلسي يتوصل إلي إتفاق نهائي مع ريال مدريد من أجل ضم مهاجمه الواعد

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن فريق تشيلسي الإنجليزي قد توصل إلي إتفاق نهائي مع فريق ريال مدريد الإسباني, وذلك من أجل التعاقد مع المهاجم الإسباني الواعد ألفارو موراتا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن قيمة الصفقة سوف تصل إلي مبلغ 80 مليون يورو وهو المقابل الذي كانت إدارة النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز قد طالبت به من أجل التخلي عن لاعبها الواعد في الصيف الحالي, ولعل ما جعل إدارة نادي تشيلسي تخضع لمطالب الميرنغي في نهاية المطاف هو حاجة الفريق اللندني الماسة للتعاقد مع مهاجم صاحب إمكانيات كبيرة قبيل إنطلاقة الموسم, وخاصة مع إقتراب المهاجم الإسباني دييغو كوستا من الرحيل عن العاصمة الإنجليزية لندن.

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هذا وكانت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية قد أكدت يوم أمس الثلاثاء أن المهاجم ألفارو موراتا قد وافق على الإنتقال إلي صفوف فريق ميلان الإيطالي, ولكن يبدو أن الفريق اللندني قد نجح في إقناع اللاعب بتغيير رأيه في اللحظات وخاصة وأن ألفارو موراتا يُدرك جيداً أنه سيكون المهاجم الأساسي لفريق تشيلسي طوال الموسم المقبل, وهو الأمر الذي لن يحدث له سواء رفقة الفريق الملكي أو ربما حتى فريق ميلان الذي يمتلك حالياً 3 مهاجمين وهم الإيطالي فابيو بوريني والبرتغالي الواعد أندري غوميز والكولومبي كارلوس باكا.

ومن المتوقع أن يُغادر المهاجم ألفارو موراتا معسكر فريق ريال مدريد في الولايات المتحدة الأمريكية, ويتجه عائداً إلي القارة الأوروبية وتحديداً إلي العاصمة الإنجليزية لندن من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة ومن ثم تقديمه رسمياً لوسائل الإعلام كلاعباً في صفوف البلوز.