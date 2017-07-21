موعد مباراة الأهلي المصري والفيصلي الأردني في البطولة العربية للأندية 2017 م

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يستعد فريق الأهلي المصري لملاقاة نظيره فريق الفيصلي الأردني في يوم السبت المقبل الموافق 22-7, وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية 2017 م, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة, علماً بأنها سوف تكون منقولة على قناة ON Sport وقناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

وسيدخل فريق الأهلي المواجهة وهو في أفضل حالاته المعنوية بعدما إختتم مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2016 – 2017 بالفوز على غريمه التقليدي فريق الزمالك بهدفين مقابل لا شئ, ليُصبح بذلك قد فاز ب 34 مباراة على التوالي في مشواره في الدوري وهي المرة السابعة في تاريخه التي يُحقق فيها ذلك الإنجاز الكبير, ومن جهة أخرى فقد نجح الفريق في حسم تأهله إلي الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م.

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وبذلك سيكون الممثل المصري الوحيد في المسابقات الأفريقية في العام الحالي بعد إقصاء كلاً من فريق الزمالك من دوري الأبطال وإقصاء سموحة من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي, وهو بكل تأكيد ما يُعطيه دافعاً أكبر من أجل مواصلة المشوار ولم لا البحث عن التتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2013 م.

علماً بأن المارد الأحمر سوف يواجه نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي في الدور ربع النهائي من المسابقة, ومن أجل التحضير لهذه الموقعة المرتقبة ستكون البطولة العربية للأندية أفضل طريق لذلك, ومن المنتظر أن يستأنف المارد الأحمر تدريباته الجماعية اليوم الخميس إستعداداً لمباراة الفيصلي, علماً بأن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سوف يغيب عن هذه المباراة من أجل قضاء عطلته الصيفية القصيرة.

أما فريق الفيصلي الأردني والذي فاز هو الآخر بلقب الدوري الأردني لموسم 2016 – 2017 م, فيسعى لإثبات قدرته وسط نخبة من أفضل الأندية العربية, حيث أنهى فريق الفيصلي مسابقة الدوري في الصدارة وهو يمتلك في رصيده 46 نقطة وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه فريق الجزيرة الذي يمتلك في رصيده 44 نقطة فيما أنهى فريق الوحدات المسابقة في المركز الثالث برصيد 42 نقطة.