تعرف على جدول مباريات الأهلي المصري في البطولة العربية للأندية 2017 م

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يستعد فريق الأهلي المصري لإنطلاقة مشواره في البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام فعالياتها على أراضي جمهورية مصر العربية من يوم 22-7 وحتى يوم 6-8, ويتواجد المارد الأحمر في المجموعة الأولى والتي تضم أيضاً كلاً من فريق الفيصلي الأردني وفريق الوحدة الإماراتي وفريق نصر حسين داي الجزائري.

وفي الجولة الأولى يواجه فريق الأهلي نظيره فريق الفيصلي في يوم السبت المقبل الموافق 22-7, وذلك في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة, أما الجولة الثانية فسيواجه المارد الأحمر نظيره فريق الوحدة في يوم الثلاثاء الموافق 25-7, وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة, بينما سيواجه فريق الأهلي في الجولة الثالثة نظيره فريق نصر حسين داي في يوم الجمعة الموافق 28-7, وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسيدخل فريق الأهلي غمار البطولة وهو في أفضل حالاته المعنوية بعد الموسم الرائع حتى الآن الذي يعيشه, فمن جهة حقق لقب الدوري المصري الممتاز للمرة ال 39 في تاريخه وللمرة السابعة دون أن يتلقى أي هزيمة في مشوار الدوري في 34 مباراة على التوالي, كما إنه إختتم مشواره في مسابقة الدوري بالفوز في موقعة كلاسيكو الكرة المصرية على حساب غريمه التقليدي فريق الزمالك بهدفين مقابل لا شئ.

ومن جهة أخرى نجح المارد الأحمر في التأهل إلي الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م, وهو الأمر الذي لم يتمكن من تحقيقه غريمه فريق الزمالك أو حتى فريق سموحة الذي كان مُشاركاً في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م, ليُصبح بذلك فريق الأهلي هو الممثل المصري الوحيد في المسابقات الأفريقية للعام الحالي.

أما أخر نجاحات فريق الأهلي في الموسم الحالي فكانت في مسابقة كأس مصر 2017 م, حيث إكتسح فريق وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة ليحجز بذلك مقعده في المربع الذهبي في إطار سعيه للتتويج باللقب وإنهاء سيطرة غريمه فريق الزمالك على البطولة.