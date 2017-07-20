تعرف على جدول مباريات الزمالك المصري في البطولة العربية للأندية 2017 م

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يستعد فريق الزمالك المصري لإنطلاقة مشواره في البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام فعالياتها على أراضي جمهورية مصر العربية في الفترة من 22-7 وحتى 6-8, ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الثانية والتي تضم أيضاً كلاً من فريق النصر السعودي وفريق العهد اللبناني وفريق الفتح الرباطي المغربي.

وفي الجولة الأولى يصطدم فريق الزمالك بنظيره فريق الفتح الرباطي في يوم الأحد الموافق 23-7, وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة, وفي الجولة الثانية يواجه فريق الزمالك نظيره فريق العهد في يوم الأربعاء الموافق 26-7, وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة, أما في الجولة الثالثة فسيواجه فريق الزمالك نظيره فريق النصر في يوم السبت الموافق 29-7, وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسيدخل فريق الزمالك غمار البطولة باحثاً عن إعادة الهيبة له ولجماهيره بعد الموسم الكارثي الذي عاشه, ويبقى أمله الوحيد الآن في إنقاذ موسمه هو التتويج بلقب البطولة العربية للأندية وأيضاً التتويج بلقب كأس مصر 2017 م, وذلك من أجل مصالحة جماهيره بشكل مثالي ومن ثم بدء الإستعداد جدياً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م.

وكان فريق الزمالك قد خسر لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2016 – 2017 م لصالح غريمه التقليدي فريق الأهلي, وليس ذلك فحسب بل تنازل أيضاً عن مركز الوصافة لصالح فريق مصر المقاصة إكتفى بإنهاء الدوري في المركز الثالث في الترتيب, وبالتالي فقد الفريق مقعده في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في العام المقبل وإكتفى فقط بالتأهل إلي مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

أما على صعيد مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م فقد تم إقصاء الفريق بشكل مُبكر من دور المجموعات, حيث إحتل فريق الزمالك المركز الآخير في مجموعته الثانية والتي كانت تضم كلاً من فريق إتحاد العاصمة الجزائري وفريق أهلي طرابلس الليبي وفريق كابس يونايتد من زيمبابوي.