تعرف على جدول مباريات الترجي الرياضي التونسي في البطولة العربية للأندية 2017 م

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يستعد فريق الترجي الرياضي التونسي لإنطلاقة مشواره في البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام على فعالياتها على أراضي جمهورية مصر العربية في الفترة من 22-7 وحتى 6-8, ويتواجد فريق الترجي الرياضي في المجموعة الثالثة والتي تضم أيضاً كلاً من فريق الهلال السعودي وفريق المريخ السوداني وفريق نفط الوسط العراقي.

وفي الجولة الأولى يواجه فريق الترجي الرياضي نظيره فريق نفط الوسط في يوم الأثنين الموافق 24-7, وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة, وفي الجولة الثانية يواجه فريق الترجي الرياضي نظيره فريق المريخ في يوم الخميس الموافق 27-7, وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة, أما في الجولة الثالثة فسيواجه فريق الترجي الرياضي نظيره فريق الهلال في يوم الأحد الموافق 30-7, وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسيدخل فريق الترجي الرياضي تحت قيادة مدربه المخضرم التونسي فوزي البنزرتي غمار البطولة العربية للأندية وهو يعيش واحدة من أفضل فتراته, حيث تمكن فريق الدم والذهب من التتويج بلقب الدوري التونسي للموسم الماضي 2016 – 2017 م, وذلك بعد منافسة شرسة مع غريمه فريق النجم الساحلي إستمرت حتى الجولة الآخيرة من عمر مسابقة الدوري.

ومن جهة أخرى فقد نجح الفريق في حجز مقعده في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م, وذلك بعد أن تصدر مجموعته الثالثة والتي كانت تضم أيضاً كلاً من فريق صن داونز الجنوب أفريقي حامل اللقب وفريق سانت جورج من إثيوبيا وفريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

هذا وينتظره الآن موقعة مرتقبة في الدور ربع النهائي عندما يصطدم بنظيره فريق الأهلي المصري, ولا شك أنه لا يوجد طريقة للتحضير لهذه المواجهة المنتظرة أفضل من المشاركة في البطولة العربية والتي تضم نخبة من أفضل الأندية العربية.