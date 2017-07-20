تعرف على جدول مباريات النصر السعودي في البطولة العربية للأندية 2017 م

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يستعد فريق النصر السعودي لإنطلاقة مشواره في البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام فعالياتها على أراضي جمهورية مصر العربية في الفترة من 22-7 وحتى 6-8, ويتواجد فريق النصر في المجموعة الثانية والتي تضم أيضاً كلاً من فريق الزمالك المصري وفريق العهد اللبناني وفريق الفتح الرباطي المغربي.

وفي الجولة الأولى يواجه فريق النصر نظيره فريق العهد في يوم الأحد المقبل الموافق 23-7, وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة, وفي الجولة الثانية يواجه فريق النصر نظيره فريق الفتح الرباطي في يوم الأربعاء الموافق 26-7, وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة, أما في الجولة الثالثة فيصطدم فريق النصر بنظيره فريق الزمالك في يوم السبت الموافق 29-7, وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسيدخل فريق النصر البطولة باحثاً عن مصالحة جماهيره عقب الموسم الماضي الكارثي الذي مر به الفريق, وأيضاً من أجل التحضير بأفضل صورة ممكنة لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م, حيث سيبدأ الفريق مشواره في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين في اليوم الثاني عشر من شهر أغسطس المقبل حينما يحل ضيفاً على نظيره فريق الفيصلي.

وكان فريق النصر قد إختتم الموسم الماضي في المركز الثالث في ترتيب دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين, حيث إستقر رصيده عند 52 نقطة وبالتالي ضمن تأهله إلي مسابقة دوري أبطال أسيا في العام المقبل 2018 م, ولكن وبكل تأكيد فإن ذلك لا يرقى إلي تطلعات وطموحات جماهيره العريقة التي دائماً ما تبحث عن الفوز بالألقاب وهو الأمر الذي سيسعى الفريق لتحقيقه في الموسم المقبل.