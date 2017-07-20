تعرف على جدول مباريات المريخ السوداني في البطولة العربية للأندية 2017 م

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يستعد فريق المريخ السوداني لإنطلاقة مشواره في البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام فعالياتها على أراضي جمهورية مصر العربية في الفترة من 22-7 وحتى 6-8, ويتواجد فريق المريخ في المجموعة الثالثة والتي تضم أيضاً كلاً من فريق الترجي الرياضي التونسي وفريق الهلال السعودي وفريق نفط الوسط العراقي.

وفي الجولة الأولى يواجه فريق المريخ نظيره فريق الهلال في يوم الأثنين المقبل الموافق 24-7, وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة, وفي الجولة الثانية يواجه فريق المريخ نظيره فريق الترجي الرياضي في يوم الخميس الموافق 27-7, وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة, أما في الجولة الثالثة فيواجه فريق نفط الوسط في يوم الأحد الموافق 30-7, وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسيدخل فريق المريخ غمار البطولة تحت قيادة مدربه المخضرم دييغو غارزيتو وهو في أفضل حالاته الفنية, ولكنه لن يكون في أفضل حالاته المعنوية بعدما تم إستبعاده من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م, علماً بأنه كان قد ضمن تأهله إلي الدور ربع النهائي من عمر المسابقة الأفريقية, ولكن قرار إستبعاده جاء عقب قرار الإتحاد الدولي لكرة القدم بتجميد أنشطة الإتحاد السوداني لكرة القدم مما أسفر بدوره عن إقصاء جميع الأندية السودانية من المسابقات الأفريقية.

ولكن الآن وعقب حل الأزمة وإنتهاء عقب الإيقاف بحق الإتحاد السوداني تُحاول إدارة نادي المريخ أن تُعيد فريقها من جديد للمسابقة الأفريقية من خلال مراسلة الإتحاد الأفريقي على أمل أن يوافق الآخير على ذلك, ولعل ما يُجعل الحزن سائداً حتى الآن بين أوساط نادي المريخ أن الفريق قدم مستوى رائعاً للغاية في دور المجموعات من دوري الأبطال مما جعله أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب الأفريقي.

أما على صعيد مسابقة الدوري السوداني فيتواجد فريق المريخ حالياً في المركز الثاني في ترتيب الدوري ويمتلك في رصيده 30 نقطة, فيما يحتل غريمه فريق الهلال الصدارة ويمتلك في رصيده 33 نقطة, مما يُبقي الصراع على اللقب مُشتعلاً عقب إستئناف المسابقة من جديد بين قطبي الكرة السودانية.