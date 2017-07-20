تعرف على جدول مباريات الفتح الرباطي المغربي في البطولة العربية للأندية 2017 م

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يستعد فريق الفتح الرباطي المغربي لإنطلاقة مشواره في البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام فعالياتها على أراضي جمهورية مصر العربية في الفترة من 22-7 وحتى 6-8, ويتواجد فريق الفتح الرباطي في المجموعة الثانية والتي تضم أيضاً كلاً من فريق الزمالك المصري وفريق النصر السعودي وفريق العهد اللبناني.

وفي الجولة الأولى يواجه فريق الفتح الرباطي نظيره فريق الزمالك في يوم الأحد المقبل الموافق 23-7, وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة, وفي الجولة الثانية يواجه فريق الفتح الرباطي نظيره فريق النصر في يوم الأربعاء الموافق 26-7, وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة, أما في الجولة الثالثة فسيواجه فريق الفتح الرباطي نظيره فريق العهد في يوم السبت الموافق 29-7, وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسيدخل فريق الفتح الرباطي غمار البطولة العربية سعياً لمصالحة جماهيره عقب الموسم المحلي الماضي السئ الذس قدمه, حيث أنهى الفريق مسابقة الدوري المغربي في المركز السابع في الترتيب ويمتلك في رصيده 40 نقطة فقط, وهو بكل تأكيد ما لا يرقى إلي تطلعات وطموحات جماهيره العريقة والتي دائماً تبحث عن الفوز بالألقاب.

ولكن ربما ما سيشفع لفريق الفتح الرباطي ولو قليلاً أنه تمكن من التأهل إلي الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م, مما يجعله أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب الأفريقي في نهاية المطاف.