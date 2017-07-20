تعرف على جدول مباريات الهلال السعودي في البطولة العربية للأندية 2017 م

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يستعد فريق الهلال السعودي لإنطلاقة مشواره في البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام فعالياتها على أراضي جمهورية مصر العربية في الفترة من 22-7 وحتى 6-8, ويتواجد فريق الهلال في المجموعة الثالثة والتي تضم أيضاً كلاً من فريق الترجي الرياضي التونسي وفريق المريخ السوداني وفريق نفط الوسط العراقي.

وفي الجولة الأولى يواجه فريق الهلال نظيره فريق المريخ في يوم الأثنين المقبل الموافق 24-7, وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة, وفي الجولة الثانية يواجه فريق الهلال نظيره فريق نفط الوسط في يوم الخميس الموافق 27-7, وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة, أما في الجولة الثالثة فيواجه فريق الهلال نظيره فريق الترجي الرياضي في يوم الأحد الموافق 30-7, وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسيدخل فريق الهلال غمار البطولة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني المخضرم رامون دياز باحثاً عت تحقيق لقب جديد من أجل إسعاد جماهيره العريقة, وخاصة في ظل الفترة الرائعة التي أصبح يمر بها الفريق في الفترة الحالية, وبالرغم من أن فريق الهلال قد لا يُشارك بأفضل لاعبيه في هذه البطولة إلا أنه وبكل تأكيد سوف يُحاول الظفر باللقب نظراً لأهميته الكبيرة من الناحية المادية والمعنوية قبيل إنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م.

وكان فريق الهلال قد عاش موسماً رائعاً بعدما حصد كلاً من لقب دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين ولقب كأس خادم الحرمين الشريفين, وليس ذلك فحسب بل نجح فريق الهلال أيضاً في التأهل إلي الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أسيا مما يجعله أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب الآسيوي.