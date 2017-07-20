جوارديولا يؤكد رحيل مهاجم مانشستر سيتي عن الفريق في الصيف الحالي

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أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أن النيجيري كيليشي إيهياناتشو مهاجم الفريق سوف يرحل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بعدما توصل النادي مع المهاجم الواعد إلي إتفاق نهائي حول مستقبله مع الفريق.

كما أشار المدرب الإسباني بيب جوارديولا أيضاً إلي أن المهاجم إيهياناتشو لا يزال صغيراً في السن ويحتاج إلي المشاركة أساسياً بصفة دائمة, وهو الأمر الذي لا يُمكن أن يحدث له مع فريق مانشستر سيتي وخاصة في ظل وجود كلاً من الثنائي المهاجم الأرجنتيني المخضرم سيرخيو أغويرو والمهاجم البرازيلي الواعد غابرييل جيسوس.

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هذا وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أكدت في الأونة الآخيرة أن فريق ليستر سيتي الإنجليزي قد بات قريباً للغاية من التعاقد رسمياً مع المهاجم النيجيري إيهياناتشو في الصيف الحالي, وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني.

وكان المهاجم النيجيري الواعد إيهياناتشو صاحب ال 20 عاماً قد سجل 12 هدفاً رفقة فريقه مانشستر سيتي في 46 مباراة على مستوى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز, وهو بكل تأكيد ما لايرقى إلي تطلعات وطموحات المهاجم النيجيري الذي يرغب في أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده نيجيريا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

ومن جهة أخرى أيضاً أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا أن المهاجم سيرخيو أغويرو لن يرحل عن الفريق مهما كان ثمن ذلك, نافياً بذلك كل الشائعات التي ربطت اللاعب في الفترة الآخيرة بفريق تشيلسي الإنجليزي.