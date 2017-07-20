وست هام يتوصل إلي إتفاق نهائي مع مهاجم باير ليفركوزن

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كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن فريق وست هام يونايتد الإنجليزي قد توصل إلي إتفاق نهائي مع المهاجم المكسيكي المخضرم خافيير هيرنانديز لاعب فريق باير ليفركوزن الألماني, وذلك حول بنود عقده الشخصية من أجل الإنتقال إلي صفوف الفريق اللندني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن قيمة الصفقة من المتوقع أن تصل إلي مبلغ 17 مليون جنيه إسترليني, وذلك بالرغم من أن إدارة نادي باير ليفركوزن قد طالبت بدفع مبلغ 21 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن لاعبها المخضرم في الصيف الحالي, ولكن يبدو أن رغبة اللاعب نفسه في نهاية المطاف هي التي ستحسم الصفقة وتُرغم النادي الألماني على الموافقة على العرض المُقدم من نادي وست هام يونايتد.

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وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح فسوف تكون هي الصفقة الثالثة الرسمية للفريق اللندني في الميركاتو الصيفي الحالي, وذلك بعدما تعاقد حتى الآن مع الحارس الإنجليزي المخضرم جو هارت قادماً من صفوف فريق مانشستر سيتي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء عقب إنتهاء فترة الإعارة, وأيضاً بعدما تعاقد مع الظهير الأيمن الأرجنتيني المخضرم بابلو زاباليتا في صفقة إنتقال حر.

هذا وتأتي تلك التدعيمات بناءً على رغبة الكرواتي سلافين بيليتش مدرب فريق وست هام يونايتد, والذي يُحاول أن يقوم بتدعيم صفوف فريقه بأفضل العناصر اللازمة قبيل إنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م مع مطلع شهر أغسطس القادم, وخاصة وأن الفريق سيبدأ مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة فريق مانشستر يونايتد على مسرح الأحلام أولد ترافورد.