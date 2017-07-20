باريس سان جيرمان يبدأ التحرك جدياً بإتجاه نجم أرسنال

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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قد بدأ التحرك جدياً بإتجاه النجم التشيلي أليكسيس سانشيز لاعب فريق أرسنال الإنجليزي, وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وخاصة مع رغبة اللاعب نفسه في الرحيل عن العاصمة الإنجليزية لندن.

كما أشارت التقارير أيضاً إلي أن المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان متواجد حالياً في العاصمة الإنجليزية لندن, وذلك من أجل التفاوض مع إدارة نادي أرسنال حول قيمة الصفقة ومعرفة المطالب المالية لإدارة نادي أرسنال, علماً بأن النادي اللندني لا يرغب أصلاً في التفريط في لاعبه التشيلي في الصيف الحالي.

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ولكن وبكل تأكيد لن يقف النادي اللندني أمام رغبة نجمه التشيلي في نهاية المطاف, وخاصة وأن اللاعب نفسه قد أعرب في الأسبوع الماضي عن رغبته في المشاركة دائماً في كل موسم في مسابقة دوري أبطال أوروبا, وهو الأمر الذي لن يحدث له في الموسم المقبل رفقة فريق أرسنال نظراً لآن الفريق اللندني سوف يُشارك في مسابقة الدوري الأوروبي.

ولكن وفي مقابل كل ذلك أكد الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال في الأسبوع الحالي أنه يثق تماماً في بقاء النجم التشيلي أليكسيس سانشيز رفقة الفريق اللندني في المواسم المقبلة, وذلك لإعتباره واحداً من الركائز الأساسية في الفريق والتي من شأنها أن تُساعد الفريق من جديد على العودة إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم بعد المقبل, وأيضاً تُساعده على المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.