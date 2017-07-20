فولفسبورغ يُبدي رغبته في التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد الواعد

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كشفت صحيفة كيكر الألمانية أن فريق فولفسبورغ الألماني يرغب في التعاقد مع الجناح الفرنسي الواعد أنتوني مارسيال لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي, وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية ولمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة.

ويأتي ذلك في ظل محاولة النادي الألماني لتخليص اللاعب الفرنسي من معاناته مع فريق مانشستر يونايتد, وذلك عقب الموسم السئ الماضي الذي عاشه اللاعب رفقة الفريق على المستوى الشخصي حيث لم يتمكن من إكتساب ثقة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد سوى في مباريات قليلة فقط, وبالرغم من ذلك إلا أنه فاز مع الفريق على المستوى الجماعي بثلاثة ألقاب وهي الدرع الخيرية الإنجليزية وكأس الرابطة الإنجليزية والدوري الأوروبي.

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هذا وكانت العديد من التقارير الصحفية العالمية قد أكدت في الأونة الآخيرة أن هناك العديد من الأندية ترغب في الظفر بخدمات اللاعب الفرنسي الواعد أنتوني مارسيال في الصيف الحالي أيضاً, ويأتي على رأس تلك الأندية فريق أرسنال الإنجليزي وفريق إنتر الإيطالي.

ولكن وفي مقابل كل ذلك يبدو أن الفرنسي أنتوني مارسيال لا يرغب تماماً في مغاردة قلعة أولد ترافورد, ولعل أبرز دليل على ذلك هو أن اللاعب يعمل حالياً بكل جد في معسكر فريقه الصيفي في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إثبات نفسه وحجز مكانه أساسياً في تشكيلة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو, وخاصة وأن اللاعب يرغب في أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده فرنسا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.