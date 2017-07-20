موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الودية

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يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لملاقاة جاره وعدوه اللدود فريق مانشستر سيتي يوم غداً الجمعة, وذلك في مباراة ودية في إطار كأس الأبطال الدولية الودية 2017 م والتي تأتي ضمن المعسكر الصيفي لكلاً من الفريقين في الولايات المتحدة الأمريكية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م, علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 05:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة و04:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق مانشستر يونايتد المواجهة تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو باحثاً عن فوزه الثالث في معسكره الإعدادي, وذلك بعدما إكتسح فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي في لقائه الأول بخمسة أهداف مقابل هدفين, وأيضاً عقب فوزه على حساب فريق ريال سالت ليك الأمريكي في لقائه الثاني بهدفين مقابل هدف واحد.

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أما فريق مانشستر سيتي فتُعد هذه هي المباراة الأولى له في معسكره الصيفي الحالي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا, وبكل تأكيد سيسعى هو الآخر لتحقيق الفوز ولا شئ غيره بالرغم من الطابع الودي للمباراة, وذلك من أجل الإستعداد بأفضل صورة ممكنة لإنطلاقة الموسم الجديد والذي تأمل فيه جماهير فريق مانشستر سيتي في أن يتمكن فريقها من العودة لحصد الألقاب من جديد, وخاصة بعد الموسم الماضي الذي خرج منه الفريق بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروربي وهو بكل تأكيد ما لا يرقى إلي تطلعات وطموحات الجماهير التي ترغب دائماً في الفوز بالألقاب.