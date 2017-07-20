يوفنتوس يضع ضمن أولوياته مدافع بايرن ميونخ كبديل لمدافعه السابق بونوتشي

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن فريق يوفنتوس الإيطالي قد وضع ضمن أولوياته التعاقد مع المدافع الألماني المخضرم ماتس هوميلس لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك من أجل تعويض رحيل مدافعه الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي والذي إنتقل إلي صفوف غريمه فريق ميلان الإيطالي في الصيف الحالي في واحدة من المفاجأت الكبرى في الميركاتو الحالي.

كما أشارت التقارير أيضاً إلي أن إختيار المدافع الألماني ماتس هوميلس جاء بناءً على رغبة الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس, وذلك نظراً لما يتمتع به المدافع الألماني من خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية على مدار السنوات الآخيرة سواء برفقة فريقه الحالي بايرن ميونخ أو حتى رفقة فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني.

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ولكن وبكل تأكيد تُدرك إدارة نادي يوفنتوس برئاسة أندريا أنيلي جيداً أن الظفر بخدمات المدافع الألماني لن يكون أمراً سهلاً على الإطلاق, وذلك لإعتباره واحداً من الركائز الأساسية في تشكيلة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق البافاري, حيث شارك اللاعب في 27 مباراة رفقة فريق بايرن ميونخ في الموسم الماضي على صعيد الدوري الألماني وذلك من أصل 34 مباراة.

وهو الأمر الذي يؤكد على أهميته الكبيرة في دفاع الفريق البافاري وخاصة في الموسم المقبل, والذي سيسعى فيه فريق بايرن ميونخ إلي التتويج بالثلاثية بعدما فشل في تحقيق ذلك في الموسم الماضي وإكتفى فقط بالفوز بلقب الدوري الألماني.