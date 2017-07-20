توتنهام يواصل مطاردة جناح ميلان الواعد

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لا يزال يواصل إصراره على التعاقد مع الجناح الإسباني الواعد خوسيه فيرنانديز سوسو لاعب فريق ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك بناءً على رغبة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب فريق توتنهام هوتسبير, وبالرغم من إدارة نادي ميلان قد رفضت عرض الفريق اللندني الأول والذي وصلت قيمته إلي مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني, إلا أنه من المتوقع أن تقوم إدارة نادي توتنهام هوتسبير بتقديم عرض جديد في الأيام القليلة القادمة وسوف تصل قيمته إلي مبلغ 22 مليون جنيه إسترليني على أمل أن تُعطي إدارة نادي ميلان موافقتها على ذلك العرض.

Advertisements

ومن جهتها لن تُمانع إدارة نادي ميلان في بيع لاعبها الواعد في الصيف الحالي, وذلك بناءً على رغبة الإيطالي مونتيلا مدرب فريق الروسونيري والذي سبق له وأن وافق على التخلي عن اللاعب الإسباني, وذلك من أجل تمويل صفقة المهاجم الكبير الذي يرغب النادي الإيطالي في ضمه والذي سيكون إما المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني أو المهاجم الإيطالي الواعد أندريا بيلوتي لاعب فريق تورينو الإيطالي.

ولعل المفاجأة تبدو كبيرة للغاية بالنسبة لأنصار فريق ميلان بعد الموافقة على التخلي عن الإسباني خوسيه فيرنانديز سوسو, وخاصة بعدما تألق اللاعب بصورة لافتة رفقة فريق الروسونيري في الموسم الماضي, حيث سجل 7 أهداف في 36 مباراة شارك فيها رفقة الفريق كما ساهم أيضاً في تأهل الفريق إلي مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.