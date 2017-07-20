موناكو يرفع سعر ظهيره الأيسر ويرفض عرض مانشستر سيتي

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق موناكو الفرنسي قد رفض بشكل رسمي عرض فريق مانشستر سيتي الإنجليزي, والذي كان مُقدماً من أجل التعاقد مع ظهير الأيسر الفرنسي الواعد بنجامين ميندي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن إدارة نادي موناكو قد رفعت سعر لاعبها الآن في سوق الإنتقالات الحالية لكي يصل إلي مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني, علماً بأن قيمة العرض الأول الذي قدمه نادي مانشستر سيتي قد وصل إلي مبلغ 44 مليون جنيه إسترليني.

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ولعل ما دفع إدارة نادي موناكو إلي إتخاذ ذلك القرار المفاجئ برفع سعر مدافعها بنجامين ميندي, هو رغبتها في الحصول على ذات المقابل الذي حصل عليه نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي مقابل التخلي عن ظهيره الأيمن كايل والكر لصالح نادي مانشستر سيتي, حيث وصلت قيمة الصفقة إلي مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني وأصبح المدافع كايل والكر على إثرها أغلى مدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن جهتها ستجد إدارة نادي مانشستر نفسها مضطرة الآن لدفع المبلغ الذ يُطلبه نادي موناكو من أجل حسم الصفقة, وذلك بسبب إصرار الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي على الظفر بخدمات اللاعب في الصيف الحالي, وأيضاً بسبب رغبة اللاعب نفسه في الإنضمام إلي صفوف فريق مانشستر سيتي, ولعل أبرز دليل على ذلك أن الفرنسي بنجامين ميندي لم يلتحق بمعسكر فريق موناكو الصيفي تحضيراً للموسم الجديد مثلما فعل من قبله زميله تيموي باكايوكو والذي إنتقل رسمياً إلي فريق تشيلسي الإنجليزي في الأسبوع الماضي.