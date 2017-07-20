موعد مباراة إنتر وشالكة الودية يوم غداً الجمعة 21-7-2017 م

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يستعد فريق إنتر الإيطالي لملاقاة نظيره فريق شالكة الألماني يوم غداً الجمعة في الصين, وذلك في مباراة ودية ضمن المعسكر الصيفي لكلاً من الفريقين تحضيراً منهما لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق إنتر المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي الجديد لوتشانو سباليتي باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره, وذلك بالرغم من الطابع الودي للمباراة إلا أنها تُمثل أهمية كبرى بكل تأكيد للمدرب لوتشانو سباليتي والذي يسعى إلي تجهيز فريقه بأفضل صورة ممكنة قبيل إنطلاقة الموسم الجديد مع منتصف شهر أغسطس المقبل.

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وبالرغم من أن النادي الإيطالي العريق لم يتحرك بصورة جدية حتى الآن في الميركاتو الصيفي الحالي, إلا أن الجماهير تثق كثيراً في قدرتها فريقها على العودة من الجديد لأمجاده المحلية والأوروبية في السنوات القليلة القادمة, وتعاقد نادي إنتر حتى الآن مع الحارس الإيطالي باديلي قادماً من صفوف فريق تورينو الإيطالي ومتوسط الميدان الإسباني المخضرم بورخا فاليرو قادماً من صفوف فريق فيورنتينا الإيطالي.

ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك الجميع جيداً أن إدارة نادي إنتر ستعود لإجراء تعاقدات من العيار الثقيل في الفترة المقبلة, ولعل ما يُريح جماهير النادي ولو قليلاً أن أبواب سوق الإنتقالات الصيفية الحالية تُقفل في يوم 31 من شهر أغسطس المقبل, مما يعني أن النادي أمامه وقت كبير من أجل إنتداب العناصر التي يحتاجها الفريق والتي يطلبها في المقام الأول المدرب لوتشانو سباليتي.

ويبقى الهدف الرئيسي للنادي في الموسم المقبل هو العودة من جديد إلي المسابقات الأوروبية, سواء كان ذلك من بوابة مسابقة الدوري الأوروبي أو مسابقة دوري أبطال أوروبا فكلاهما سيفتح له الطريق من جديد للعودة إلي تحقيق الإنجازات والألقاب.