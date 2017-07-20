لجنة المسابقات ترفض معاقبة باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك

Advertisements

قررت لجنة المسابقات برئاسة “عامر حسين” عدم معاقبة لاعب نادي الزمالك باسم مرسي بعد الإشارات الغير أخلاقية التي صدرت من اللاعب لجماهير النادي الأهلي في مباراة القمة الأخيرة ضد جماهير الأهلي بعد أن قامت الجماهير بالهتاف ضده، وقد أكدت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين أن تقرير حكم المباراة ومراقب المباراة لم يأتي فيه صدور أي إشارة من اللاعب خلال المباراة أو بعد إنتهاء المباراة.

هذا وقد كان مهاجم نادي الزمالك باسم مرسي شارك بديلا في مباراة الأهلي التي انتهت لصالح المارد الأحمر بهدفين دون رد من نادي الزمالك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وقد رفض المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك توقيع أي عقوبة علي اللاعب من قبل نادي الزمالك لأنه لم تثبت الواقعة عليه .

Advertisements

الجدير بالذكر أن باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك قد قام بالرد علي هتافات جمهور النادي الأهلي قبل انطلاق المباراة بـ إشارات خارجة غير أخلاقية ، وقد ابقي المدير الفني البرتغالي لنادي الزمالك”اوجستو ايناسيو” علي اللاعب ضمن بدلاء الفريق أمام النادي الأهلي ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وأثناء خروج اللاعب من الملعب بعد الاحماء قام جمهور النادي الأهلي بالهتاف ضد اللاعب وقام اللاعب بالرد علي الجمهور الذي تواجد في مدرجات استاد ملعب برج العرب بإشارات خارجة وقد شهد ملعب برج العرب بمحافظة الإسكندرية قبل انطلاق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعض المناوشات والهتافات الخارجة بين جمهور النادي الأهلي وجمهور الزمالك الذي قد تواجد في ملعب المباراة.